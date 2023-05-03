وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى حرص على إحاطة المبعوث الأممى بنتائج اجتماع عمان، والذى استضافته المملكة الأردنية الهاشمية فى الأول من مايو الجارى، بمشاركة كل من مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا.

وقد سلط الوزير شكرى الضوء على ما خلص إليه اجتماع عمان من إجراءات وخطوات محددة تم الاتفاق على تنفيذها لحلحة الأزمة السورية من مختلف جوانبها السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية بالتنسيق مع الحكومة السورية، فى خطوة تعكس الدور الريادى للدول العربية فى التعامل مع الأزمة السورية التى طال أمدها، والتى عانى ومازال يعانى من تبعاتها الشعب السورى الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاتصال شهد نقاشا حول الخطوات القادمة على مسار تسوية الأزمة السورية، وأهمية دور الأمم المتحدة وتكامله مع الجهود والخطوات المبذولة لإنهاء الأزمة.

ومن جانبه، قدم المبعوث الأممى الشكر على إحاطة سامح شكرى، مؤكدا على تقديره الكامل لدور مصر الثابت والإيجابى تجاه الأزمة السورية، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتشاور خلال الفترة القادمة لتحقيق تلك الغاية.