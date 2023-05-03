ضياء رشوان: لا يوجد خط أحمر ولا استبعاد لأى قضية من الحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إنه لا توجد قوة سياسية ولا نقابية ولا تيار شبابى معلن أو غير معلن لم يشارك فى الحوار الوطنى، ولا يوجد فرد واحد رفض الحوار.





وأضاف ضياء رشوان، خلال كلمته بالحوار الوطنى، المذاعة على قناة "إكسترا نيوز"، أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، كل قضايا الدولة الجديدة التي أطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيىسى، الدولة الديمقراطية الحديثة. وشدد المنسق العام للحوار الوطنى، أن لا استبعاد لأى قضية فى الحوار الوطنى، ولا أى خط أحمر واحد على أى نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون.

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