وزير الصحة يبحث إنشاء مدينة طبية شاملة ببرامج وظيفية متطورة

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الـ13 لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بصفته رئيس المجلس، وذلك لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملى الهيئة، ومناقشة الجوانب المالية، وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الهيئة.





وقال الوزير إن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تعد أحد الأذرع الأساسية فى منظومة الصحية المصرية، لما تملكه من منشآت طبية وبحثية، إلى جانب المهارات والخبرات البشرية التى تتمتع بها، موجها الشكر لكافة الفرق الطبية والعاملين بالهيئة، لما بذلوه من جهود ساهمت فى الارتقاء بالخدمات الصحية وانتظام سير العمل بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

وبدوره أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير راجع خلال الاجتماع، معدلات الإنجاز فى الخطة الإنشائية لمعهد القلب الجديد، خاصة بعد انتهاء من البرنامج الوظيفى للمعهد.

ولفت إلى أن الوزير ناقش مع أعضاء المجلس، إنشاء مدينة طبية شاملة، ولها برامج وظيفية محددة ومتطورة، وذلك لتعظيم الموادر والخبرات والمهارات العلمية، وإلى حرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم أوجه الدعم كافة لتحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بكافة منشآت الهيئة.

وأوضح أن الاجتماع تناول بحث إنشاء مركز لدعم الباحثين بالهيئة، بحيث تكون مهمته الرئيسية تقديم خدمات الدعم الفنى لجميع الفئات الطبية وغيرها، مع مراعاة تحديث الخريطة البحثية وفقا للمتغيرات العالمية.

وذكر أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مكتبة رقمية تتولى مراجعة الأبحاث العلمية، موجها بضرورة التشارك والتعاون مع الجهات البحثية الدولية، بما يساهم فى تطوير البيئة البحثية المصرية.

وأورد أن اللقاء تناول وضع الضوابط والمعايير المنظمة للعمل بالعيادات المسائية فى الوحدات التابعة للهيئة، ومناقشة تعظيم الاستفادة من الموارد المالية للهيئة فى الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، وإدخال خدمات طبية جديدة، فضلا عن تطوير الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن حصول المريض المصرى على أفضل خدمة طبية.

وأردف أن المجلس وافق على اعتماد ترقيات وانتدابات بعض الاستشاريين والأطباء العاملين بالهيئة، وذلك وفقا لاستيفاء شروط الترقية والانتداب المقررة قانونا.