الرئيس السيسى: الحوار الوطنى يحقق نتائج ملموسة تجاه كافة القضايا

جدة - نرمين السيد - وذلك فى كلمته المسجلة أمام جلسة الحوار الوطنى. وانطلقت منذ قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى بأرض المعارض فى مدينة نصر بحضور واسع من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، وبحضور ممثلى وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة فى مصر. ويضمن الحوار الوطنى حق الجميع فى المشاركة والتنمية، وعلى طاولة الحوار سيتم تنحية جميع الانتماءات جانبا وسيتم تقدير مصلحة مصر أولا. وأوضحت إدارة الحوار الوطنى أن انطلاق الجلسات النقاشية تمثل بداية مرحلة جديدة فى مسيرة الحوار الوطنى شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن.

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