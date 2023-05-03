السيسى لـ «الداعرى»: مصر تدعم جهود التوصل لحل سياسى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، الفريق الركن محسن الداعرى، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسفير اليمن بالقاهرة.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الأخوى الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسى للأزمة، بما يحقق مصالح الشعب اليمنى الشقيق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز التحديات كافة، وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع فى مسار التنمية. من ناحيته، أكد وزير الدفاع اليمنى التقدير الكبير للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والجهود المصرية الداعمة لاستقرار اليمن، معربا عن التطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، فى إطار دور مصر المحورى لدفع التضامن والتكامل العربى.

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