مصر تتسلم الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب غدا

جدة - نرمين السيد - وقال مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الوزير مفوض محمد فؤاد فى مؤتمر صحفى مشترك عقده اليوم الأربعاء مع مديرة إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الخدمة الخارجية بمفوضية الاتحاد الأوروبى نادية كوستانتينى - إن مصر تنظم للمرة الأولى اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى والذى ينطلق غدا بالقاهرة فى دورته الـ21.

وأضاف أن الاجتماع يتواكب مع تسلم مصر غدا الرئاسة المشتركة للمنتدى من دولة المغرب، فيما تسلم الاتحاد الأوروبى فى شهر سبتمبر الماضى الرئاسة المشتركة من كندا.

وأوضح أن المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب تأسس فى عام 2011 من قبل 30 عضوا ليكون منصة غير رسمية وغير سياسية ومتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، هدفها تعزيز الجهود الدولية فى النهج الاستراتيجى طويل الأجل لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وذكر أن المنتدى يعمل مع الشركاء فى جميع أنحاء العالم لتحديد الاحتياجات المدنية الحيوية فى مجال مكافحة الإرهاب، وحشد الخبرات والموارد اللازمة لدعم بناء القدرات وتعزيز التعاون العالمى لمكافحة الإرهاب من خلال مناقشات صريحة ومفتوحة.

وأشار إلى أن المنتدى تترأسه رئاسة مشتركة واحدة من الجنوب وأخرى من الشمال، لافتا إلى أن المنتدى يعقد اجتماعا سنويا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بالإضافة إلى اجتماع نصف سنوى على مستوى كبار المسئولين.

ولفت فؤاد إلى أن الرئاسة المصرية المشتركة للمنتدى أقرت فى أبريل 2022 وهو ما يؤكد الدور البارز الذى تقوم به مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، كاشفا عن أن الرئاسة المصرية الأوروبية المشتركة للمنتدى وضعت ورقة تتضمن الأولويات خلال فترة الرئاسة.

وأشادت المسؤولة الأوروبية بالعلاقات التى تربط بين مصر والاتحاد فى العديد من المجالات، مضيفة أن الرئاسة المشتركة للمنتدى ستسهم فى تعزيز هذه الشراكة، موضحة أن التعامل مع خطر الإرهاب فى القارة الإفريقية وتعزيز قدرات الدول الإفريقية لمواجهة الإرهاب يعدان من أهم الموضوعات التى ستركز عليها الرئاسة المشتركة للمنتدى.

وردا على سؤال حول أسباب تحديد إفريقيا كأولوية خلال رئاسة مصر والاتحاد الأوروبى للمنتدى، قال الوزير مفوض محمد فؤاد إن هذا يرجع إلى تغيير أنماط التهديدات الإرهابية، فبعد انهيار داعش فى سوريا والعراق باتت منطقة الساحل والصحراء فى إفريقيا مركزا رئيسيا لأنشطة الجماعات الإرهابية، مؤكدا الحرص على دعم قدرات وجهود الدول الإفريقية للتعامل مع الإرهاب، وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تتعامل فى إفريقيا بالتعاون مع جماعات الجريمة المنظمة وهو ما يسمى بـ التهديدات الهجينة .

وقالت المسئولة الأوروبية إن إفريقيا تعد بالنسبة لمصر والاتحاد الأوروبى منطقة لا يمكن فصلها عن أمننا، ونعمل على مساعدة الدول الإفريقية ودعم جهودها لكبح جماح الموجة الإرهابية.

وعما إذا كان الوضع الحالى بالسودان من الممكن أن يؤدى إلى جذب المزيد من الإرهابيى، قال الوزير مفوض محمد فؤاد: إن الوضع الحالى فى السودان يدعو إلى القلق ونتمنى وقف العنف فى أقرب وقت والعودة للحوار.

وقالت المسئولة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبى يشجب بشدة الوضع فى السودان ونحث جميع الأطراف على احترام القوانين الدولية ويرحب بكافة الجهود الساعية إلى دعم الحوار والوساطة والعودة إلى المسار الانتقالى المدنى .