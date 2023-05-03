اليوم.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة فى مؤتمر صحفى

جدة - نرمين السيد - يعقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها.





ويعقد المؤتمر بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء. وينتظر أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، إعلان وزير التربية والتعليم عن المواصفات الجديدة لامتحانات نهاية العام، بعد قراره تقليل عدد الأسئلة، حتى يتوفر وقت كاف للطلاب للمراجعة. كما ينتظر الإعلان عن تفاصيل تأمين الامتحانات، وآليات التصحيح التى تضمن حق طلاب الثانوية العامة فى الدرجات. وتنطلق امتحانات الثانوية العامة لعام 2022/2023، 12 يونيو المقبل، وفق جدول الامتحانات المعتمد من قبل وزير التربية والتعليم.

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