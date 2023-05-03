وزير الخارجية لوفد الكونجرس: نتطلع لتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الأربعاء، وفدا من الكونجرس الأمريكى، برئاسة كيفين مكارثى، رئيس مجلس النواب الأمريكى، وعقدت جلسة ثنائية مغلقة، أعقبها مباحثات موسعة بمشاركة وفدى البلدين.





وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى، أشار خلال المباحثات إلى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة فى المجالات كافة، خاصة وأن العام الماضى شهد مرور مائة عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال المتحدث إن المباحثات شهدت التأكيد على ما تتمتع به العلاقات بين البلدين من خصوصية، تقدرها وتعمل على تعزيزها مختلف الدوائر السياسية والشعبية فى البلدين، وشدد شكرى، فى هذا الإطار، على أهمية دور الكونجرس فى دعم الشراكة بين البلدين وتطويرها باعتبارها تصب فى صالح الجانبين بصورة متبادلة وتحقق مصالحهما المشتركة، لاسيما فى ظل ما أسهمت به من تعزيز الاستقرار الإقليمى لعقود طويلة.

وأضاف أبوزيد، أن الوزير شكرى استعرض الجهود التى تقوم بها مصر من أجل تعزيز الأمن والسلام والرخاء فى المنطقة، من خلال انخراطها فى دعم عملية السلام فى الشرق الأوسط والتعامل مع الأزمات الإقليمية، ودعم الأطر الاقتصادية التى تعزز التكامل الإقليمى مثل إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.

ونوه بأن وزير الخارجية ثمن التعاون العسكرى مع الولايات المتحدة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن التطلع لتوسيع آفاقه، فى ظل ما يواجهه البلدان من تهديدات غير نمطية متشابهة، مثل تمدد شبكات الإرهاب والتطرف ونشاط الجريمة المنظمة وتعدد بؤر التوتر والأزمات فى المنطقة.

ومن ناحيتهم جاءت مداخلات أعضاء وفد الكونجرس الأمريكى، لتؤكد مغزى تضمين مصر فى أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكى إلى الشرق الأوسط، وما يعكسه ذلك من خصوصية واستراتيجية العلاقة بين البلدين.

وتطرقت المباحثات لمختلف جوانب العلاقات الثنائية المصرية/ الأمريكية، والأوضاع المتوترة فى إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية وإفريقيا، فضلا عن التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر نتيجة الظروف الدولية الراهنة وما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه لدعم مصر اقتصاديا.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن الحوار بين الوفدين المصرى والأمريكى اتسم بالشفافية والعمق، وعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة بين البلدين، لاسيما وأنه يأتى فى توقيت تتزايد فيه التحديات المحيطة بالدولتين إقليميا ودوليا.