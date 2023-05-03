الحكومة: 5500 جنيه سعر الضمان لتوريد قنطار القطن طويل التيلة

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.





وقال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن هذا السعر سيمثل الحد الأدنى الذى لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام فى حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان، وأضاف أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ ذلك. يأتى هذا القرار فى إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصرى فى هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.

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