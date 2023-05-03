شكرى يلتقى رئيس مجلس النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، كيفين مكارثى رئيس مجلس النواب الأمريكى بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، كيفين مكارثى رئيس مجلس النواب الأمريكى بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة. وبدء اللقاء الثنائى بين وزير الخارجية ومكارثى منذ قليل وذلك للتشاور فى القضايا محل الاهتمام المشترك.

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