صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى ثبات موقف مصر الرافض للتدخل بشئون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 01:34 مساءً - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على الموقف المصرى من الأزمات القائمة بالمنطقة، وأن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل فى شؤون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "السيسي: سياستنا الخارجية ترفض التدخل في شؤون الدول" - أن ذلك جاء خلال حوار صحفي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة "أساهي"، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لمصر، خلال الفترة من 29 أبريل الماضي إلى الأول من مايو الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيدا بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية والتنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حاليا، وعلى رأسها الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل.