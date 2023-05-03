فلسطين تشكر مصر والسعودية على جهودهما فى إنجاح إجلاء الجالية الفلسطينية من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 01:34 مساءً - شكر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأربعاء، جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، على جميع الجهود والتسهيلات، من أجل إنجاح عملية إجلاء أبناء الجالية الفلسطينية من السودان عبر أراضيهما، وصولا إلى أسرهم وذويهم فى الوطن والشتات.

وبعث المالكى رسالتى شكر إلى نظيريه المصرى سامح شكرى، والسعودى الأمير فيصل بن فرحان، ومن خلالهما إلى قيادتي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، على جميع المواقف والجهود الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه في المحافل الدولية كافة.