اعتماد وحدة طب أسرة «الكيلو 2» طبقا للمعايير القومية المعترف بها دوليا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح وحدة طب أسرة "الكيلو 2" التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية فى اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى إجمالى منشآتها الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا بمحافظة الإسماعيلية والبالغ عددها 6منشآت صحية، إضافة إلى 20 منشأة طبية تم تسجيلها طبقًا للمعايير القومية GAHAR، وذلك خلال عامين منذ تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وحتى الآن.

ولفتت إلى أن ذلك يأتى فى ضوء سعى الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وبما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية ذات جودة تليق بمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.

وأوضح البيان، أن وحدة طب أسرة "الكيلو 2" قدمت العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 12ألف نسمة، تخطت 65 ألف خدمة طبية شملت خدمات طب الأسرة، الفحص الطبى الشامل، الأسنان، تنظيم الأسرة، المعمل، الأشعة، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائى، متابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات 100 مليون صحة، التثقيف الصحى، حيث تعد منشآت طب الأسرة هى بوابة المنتفع لتلقى خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بأعلى معايير الجودة.

وهنأ الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، كتيبة العمل بوحدة طب أسرة "الكيلو 2"، وكل من ساهم فى الوصول إلى اجتياز المنشأة لمعايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).

مؤكدًا أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعنى مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.