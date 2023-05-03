جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة السعودية، بشأن نجاح المكتب العمالى فى التفاوض مع شركه الناقل العربى لنقل الحجاج والمعتمرين السعودية وتسوية حقوق 3 عمال موسميين بموسم العمرة والحج 1443 بناء على شكوى واردة للمكتب من الممثل القانونى لهم.





وتم استيفاء كامل حقوق العمال بواقع 3000 آلاف ريال لكل عامل باجمالى مبلغ 9000 ريال سعودى، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج وتحصيل مستحقاتهم لدى جهات العمل التى يعملون لديها. وجاء فى التقرير الذى تلقته الوزارة من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، والذى اوضح فيه أنه تم سداد المبلغ من الشركة للممثل القانونى للعمالة المصرية، وتنازل الأخير عن شكواه المقدمة منه بالمكتب لانقضائها صلحا مع الشركة السعودية، وقدم للمكتب تنازل رسمى واقرار باستلام المبلغ. وأضاف الملحق العمالى فى التقرير، ان المواطن قدم الشكر للمكتب العمالى بجدة على مجهوداته التى قام بها لحل مشكلته من الوساطة والتسوية الودية، وأكد ان المكتب حريص كل الحرص على مصالح المصريين العاملين ويسعى لتحقيقها وتوفير مناخ عمل امن وحل مشكلات العاملين مع أصحاب الأعمال والشركات داخل المملكة، ووعد المكتب الشركة المشكو فى حقها إتخاذ ما يلزم نحو اخطار الوزارة برفع إيقاف التعامل معها تمهيدا لإجراءها الاختبارات المقررة للعمالة لموسم الحج الحالى لعام 1444 هجريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القوى العاملة»: مفاوضة ناجحة لصالح 3 عمال موسميين بجدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.