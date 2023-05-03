رئيس الوزراء: مؤتمر صحفى عالمى لشرح محددات الموقف الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الاربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد مدبولى بالقرارات المهمة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالية عيد العمال، لصالح عمال مصر، الذين يقع على عاتقهم مسئولية بناء الوطن، موجها التهنئة بهذه المناسبة لجموع عمال مصر الشرفاء.

كما أعرب مدبولى عن التقدير لما يبذله العمال من جهود لرفعة الصناعة المصرية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشاد رئيس الوزراء بالنتائج المثمرة لمباحثات القمة المصرية ـ اليابانية، التى عقدت بالقاهرة، وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسى، ب فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، والتى شهدت الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تتويجا لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين.

وفى هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الزيارة التى اصطحب خلالها نظيره اليابانى، للمتحف المصرى الكبير، وشهدت جولة فى المشروع الذى يعد نموذجا ناجحا للشراكة والتعاون بين مصر واليابان، لافتا إلى أن رئيس وزراء اليابان أعرب عن تطلعه لافتتاح هذا الصرح العظيم الذى سيكون أكبر المتاحف فى العالم، بما يضمه من كنوز الحضارة المصرية القديمة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى فعاليات منتدى الأعمال المصرى اليابانى، وفى مقدمتها التأكيد على ترحيب مصر بالاستثمارات اليابانية، وتطلع الحكومة لمنح الرخصة الذهبية لمزيد من الشركات اليابانية، مع تأكيد رئيس وزراء اليابان على ما تمتلكه مصر من بنية تحتية هائلة ومناطق اقتصادية واعدة تجذب الشركات اليابانية.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الزيارة المهمة ل كارل نيهامر، المستشار الفيدرالى لجمهورية النمسا، إلى القاهرة، والنتائج الإيجابية للمباحثات التى جمعته بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى مقدمتها الاتفاق على مواصلة تعزيز ودفع العلاقات المتميزة بين الدولتين على مختلف الأصعدة.

وتناول مدبولى نتائج عقد منتدى الأعمال المصرى النمساوى، والذى شهد توقيع عدة اتفاقيات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك فى العديد من المجالات، لاسيما التكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية والصحة والابتكار.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع، نتائج الجولة الميدانية التى قام بها السبت الماضى إلى عدد من المشروعات الصناعية التى تتبع القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، وبعض المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العبور الجديدة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على عدة رسائل مهمة تضمنتها تصريحاته التليفزيونية عقب جولة السبت الماضى، وعلى رأسها التشديد على أن الدولة المصرية لم ولن تخفق فى سداد أية التزامات عليها، وأنها لم تتأخر حتى هذه اللحظة فى سداد أية التزامات، إلى جانب التأكيد على مواصلة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى الدور الفاعل لوحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء فى التعامل الفورى مع ما يواجه المستثمرين من تحديات ومشكلات، وترؤسه آخر اجتماعات الوحدة أمس.