صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسى بأن سياسة مصر ترفض التدخل فى شؤون الدول

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، وأن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل فى شؤون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.





وكتبت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "السيسى: سياستنا الخارجية ترفض التدخل فى شؤون الدول" أن ذلك جاء خلال حوار صحفى أجراه الرئيس السيسى مع رئيس التحرير الدولى لصحيفة "أساهى"، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لمصر، خلال الفترة من 29 أبريل الماضى إلى الأول من مايو الجارى. وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، مشيدا بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما فى مجال التنمية والتنسيق الجارى بين مصر واليابان فى إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حاليا، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل.

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