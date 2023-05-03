التعليم العالى: صندوق رعاية المبتكرين يشارك فى ورشة عمل حول ريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات بالصندوق فى فعاليات ورشة العمل الأولى لريادة الأعمال التى نظمتها شبكة الهندسة والتكنولوجيا الإفريقية (Afretec) واستضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور يحيى إسماعيل مدير مركز الأجهزة والإلكترونيات النانونية بالجامعة، وبمشاركة عدد من الخبراء ومسؤولى المنظمات والمراكز والجامعات فى مصر والدول الإفريقية الشقيقة.





شارك الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات بالصندوق فى فعاليات ورشة العمل الأولى لريادة الأعمال التى نظمتها شبكة الهندسة والتكنولوجيا الإفريقية (Afretec) واستضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بقاعة معتز الألفى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور يحيى إسماعيل مدير مركز الأجهزة والإلكترونيات النانونية بالجامعة، وبمشاركة عدد من الخبراء ومسؤولى المنظمات والمراكز والجامعات فى مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

وخلال فعاليات الورشة، أكد ضياء خليل أهمية الابتكار وريادة الأعمال كأحد الركائز الأساسية لإستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال الاستثمار فى العقول البشرية، وبناء قدراتها الإبداعية والتحفيز على الابتكار، ونشر ثقافته، ودعم البحث العلمى، وربطه بالتعليم والتنمية.

وأشار خليل إلى الدور الحيوى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ فى دعم الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها؛ بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها، فضلا عن تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب؛ لاستكمال دراستهم فى داخل مصر وخارجها.

د.ماجد غنيمة عرضا تفصيليا حول مجتمع ريادة الأعمال فى مصر، وأهمية اكتشاف المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال للمجتمع المصرى، وتحقيق الربط بين الابتكارات والصناعة، وخلق بيئة متكاملة ومتعاونة بين كافة البرامج والوحدات المعنية بالابتكار وريادة الأعمال فى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مشيرا إلى حرص وتطلع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى التعاون مع جميع الأشقاء الأفارقة فى مجالات دعم الابتكار، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال.

وأشار د.ماجد غنيمة إلى أن صندوق رعاية المبتكرين يتبنى خطة برامج للعام 2023 تدعم ابتكارات وأفكار الباحثين تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030، من بينها برامج لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال، مسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات التجارية، مسابقة حافز الابتكار لدعم الطلاب لتأهيلهم للمسابقات الدولية، ومسابقة صناع التغيير لدعم الأفكار المبتكرة بالجامعات المصرية، ونادى الابتكار لدعم أفكار طلاب المدارس الثانوية.

جدير بالذكر أن الورشة بمثابة منصة لتبادل الأفكار حول ريادة الأعمال، وجمع آراء المختصين والخبراء الداخليين والخارجيين، وتحديد اتجاهات شبكة الهندسة والتكنولوجية الإفريقية فى عام 2023 وما بعده.

وشملت ورشة العمل مناقشات حول ريادة الأعمال مع خبراء يعملون ضمن بيئة ريادة الأعمال والابتكار فى إفريقيا، وتم تخصيص جزء من المناقشات لدور الجامعات فى دعم المشاريع الطلابية، وتحديد التحديات التى تواجهها، كما ناقش ممثلو الجامعات والطلاب والخريجين من الجامعات الأعضاء فى الشبكة ريادة الأعمال فى الجامعات الإفريقية، لتعزيز روح المبادرة بين الطلاب والموظفين، وتسليط الضوء على التحديات، وأوجه التآزر للتعاون المتبادل.