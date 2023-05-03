وزير الصحة يتفقد وحدة الدعم النفسى للأطفال القادمين من السودان بموقف «كركر»

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عيادة الدعم النفسى المخصصة للأطفال من أبناء أسر المصريين العائدين والأشقاء النازحين من أحداث دولة السودان الشقيق.





وتوجه الوزير بالشكر لمحافظة أسوان، والجهات الشريكة، لما بذلوه من جهد فى التعاون مع وزارة الصحة والسكان، لإنشاء عيادة الدعم النفسى (نادى الأسرة) داخل موقف كركر الدولى فى محافظة أسوان، استكمالا للخدمات المقدمة فى المعابر الحدودية، بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد العيادات المتنقلة والمتمركزة داخل موقف كركر البرى، واطمأن على توافر الأدوية، والخدمات الصحية العاجلة التى تقدمها الوزارة، والتقى بالفرق الطبية وتحدث معهم عن معدلات التردد والت

ى لا تقل عن 350 حالة يوميا.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة فى موقف كركر تضم 5 عيادات متنقلة يقوم عليها فريق من 10 أطباء، و18 ممرضة، و3 صيادلة، بالإضافة إلى 4 فرق تقدم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة.

ولفت إلى أن الوزير تفقد عمل فرق الطب الوقائى المكلفين بمكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض، ضمن خطة الوزارة لتأمين المواطنين والقادمين من دولة السودان الشقيق، والتى تشمل القوافل العلاجية، ومستشفيات الإحالة، والخدمات الإسعافية، التطعيمات.