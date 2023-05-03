القوى العاملة: عودة مستحقات 7 عمال مصريين بالسعودية

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين لدى الشركات والمصانع التى يعملون لديها بالتنسيق مع القنصليات، مع الاهتمام بنشر الثقافة العمالية بين العاملين المصريين العاملين بالمملكة.
وجاء فى التقرير الذى تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائى المستشار العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أنه المكتب نجح فى الحصول على مستحقات كلا من العامل المتوفى احمد. ا.س.د والتى بلغت 29301 ريال، ومجدى.ع.ع أ، بإجمالى مبلغ 5300 ريال، ومحمد س.ش. ع، بإجمالى 17371 ريال، والعامل صلاح محمد سليمان طه حيث بلغت 1800 ريال، وجمال ا. ا. ق،بإجمالى 19923 ريال، والعامل قاسم م.ط. ع والذى بلغت مستحقاته 29861 ريال، والعامل محمد ا. ح. ع، بإجمالى 18681 ريال، واحمد م. م. ا. ح. بمبلغ 1500 ريال، كما تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم ارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية العامة المصرية فى الرياض، فضلا عن إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.
وأفاد الملحق العمالى أن المكتب قام بالتنسيق مع القنصلية على عمل حملة توعية شاملة بجميع القرارات والقوانين الخاصة بنظام العمل السعودى والاستعانة فى ذلك بوزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، بهدف تعريف العاملين المصريين بجميع الخدمات التى يقدمها مكتب التمثيل العمالى بالرياض وبيانات التواصل مع أعضاء المكتب لتقديم الاستشارات العمالية وحل القضايا العمالية، كما سيتم توعية العاملين المصريين بجميع الخدمات التى تقدمها القنصلية المصرية بالرياض، وتضمين الدراسة جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق عقد العمل قبل سفر العامل والتأكد من صحة من خلال وزارة القوى العاملة ومكتب التمثيل بالرياض وبعض التوجيهات العامة لراغبى السفر إلى المملكة حتى لا يقعوا فريسة لبعض مكاتب إلحاق العمالة التى تتعامل بتأشيرة عمل وهمية دون وجود لفرصة عمل حقيقية ووسطاء السفر الغير رسميين.
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