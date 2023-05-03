وزير الزراعة: البحوث التطبيقية الحل السحرى لكثير من مشاكل العالم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة لوزير الزراعة خلال ختام فعاليات المؤتمر العلمى الدولى السابع، والذى نظمته كلية التجارة بجامعة طنطا؛ بمناسبة اليوبيل الذهبى لها، تحت عنوان بيئة الأعمال الحديثة فى ظل المتغيرات العالمية ، بحضور الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، والدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة، ورئيس المؤتمر، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء مجلس النواب، وعمداء الكليات وخبراء الاقتصاد والشخصيات العامة.

وقال القصير إن القطاع الزراعى يمثل حوالى 15 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، وحجم التمويل المتاح من القطاع المصرفى، يجب أن يتناسب مع حجم مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25 فى المائة من العمالة، وهو المسؤول تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة، وشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بالتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وأضاف أن القطاع الزراعى يساهم بشكل كبير فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلا عن مسؤوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، موضحا أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانى الماضية، وقد تمثل ذلك فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى، لدرجة أصبح الغذاء سلاحا فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

ولفت وزير الزراعة إلى أن مفهوم الأمن الغذائى أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبنى مفهوم الأمن الغذائى النسبى، وهو المنهج الذى تتبعه معظم الدول والذى يعنى قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائى المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.

وأكد أن هذا القطاع يواجه عددا من التحديات، تتمثل فى: محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، تفتيت الحيازة، النمو السكانى، لافتا إلى تناقص نصيب الفرد منها والذى وصل حاليا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرا بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية.

وأوضح أن الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة فى سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى ‏جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وأيضا مشروع مستقبل مصر الذى ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما اتخذ من إجراءات بإنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى ‏رفع كفاءة استخدام المياه، لافتا إلى أن الجهد المبذول فى هذه ‏المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى مازالت ‏خالدة فى ذاكرة المصريين.

وقال القصير إنه تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفى مساحة حوالى 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قومى على 10 سنوات وبدون فائدة، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.

وتابع الوزير أن تلك التحديات تأتى بالإضافة إلى ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد فى أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

وأوضح أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع، خاصة مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة، فضلا عن مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية. بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع فى السعات التخزينية من خلال المشروع القومى للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 5.5 مليون طن.

وقال إن مصر لها مراكز متقدمة بين دول العالم، فى إنتاجية عدد من المحاصيل على رأسها: الأرز، القمح، والذرة.. لافتا إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير، كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية فى مشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى بما يساهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافا لتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقما قياسيا جديدا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات، حيت يتم تصدير حوالى 405 منتجات زراعية إلى 160 دولة فى العالم.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الزراعة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية فى عام 2020 الذى يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا عن الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، بهدف تخفيف الأعباء على المزارع، وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبى.

وأوضح أن البرنامج نجح خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة )، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التى لها تاريخ فى مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية، وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حاليا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

وأضاف أنه فى ضوء اهتمام وزارة الزراعة بمسايرة التقدم التكنولوجى فى التحول الرقمى، فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع فى منظومة التحول الرقمى والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعى بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية وغيرها.

وفى كلمته، أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا على التقدير الكامل لما تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى قيادتها السياسية وقياداتها التنفيذية وكامل هيئاتها وأجهزتها، مشيرا إلى أن ما عرضه اليوم وزير الزراعة يمثل نموذجا لما يتم من عمليات تخطيط تنموية وتحديد آليات وسياسات تنفيذية تواكب المتغيرات المحلية والعالمية، فى ضوء التحديات التى تواجهها الدولة فى تلبية احتياجات المواطنين بكل فئاتهم.

وقال إن البحث العلمى وما تقوم به جامعة طنطا من جهود بحثية ومجتمعية يستهدف بالمقام الأول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة.

وفى نهاية المؤتمر، أهدى رئيس جامعة طنطا، درع المؤتمر إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب، والخبراء الاقتصاديين المشاركين فى المؤتمر.