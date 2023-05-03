وزيرة البيئة تبحث مع تحالف المساهمين اليونانى المصرى مشروع مخلفات السفن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور رجل الأعمال المصرى اليونانى ايرك ادم مدير شركة انتراكونسلت تيليكوم، وأناستاسيوس فورجاس المدير التنفيذى لشركة Antipollution اليونانية، والدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية المشروع فى تعزيز جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ والمساهمة فى الوصول إلى "قناة السويس الخضراء"، وذلك فى إطار سعى وزارة البيئة لدفع مسار التحول الأخضر من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار البيئى والمناخى ومنها إدارة المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص.

وأوضحت أن مصر حرصت قبل استضافة مؤتمر المناخ COP27 كنقطة فارقة، على توطيد التعاون مع الشركاء للمضى قدما نحو التحول الأخضر، مع اعتبار القطاع الخاص لاعب رئيسى فى هذا، بما يتماشى مع مسار مصر نحو تغيير النظرة إلى قطاع البيئة ودمج القطاع الخاص فى حماية البيئة سواء من خلال تحقيق كفاءة استخدام الموارد أو إدارة المخلفات، وكان من أهم ثمارها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات فى مصر عام 2020 يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار واتاحة الفرصة وخلق المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص والبحث عن أفضل الطرق لترشيد الاستهلاك.

وناقشت وزيرة البيئة مع ممثلى الشركة اليونانية عدد من النقاط المتعلقة ببدء المشروع، كدراسة تقييم الأثر البيئى واستصدار موافقة بها من جهاز شئون البيئة، والحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للشركة المعنية بعمليات جمع ونقل المخلفات، وذلك تبعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020، وإمكانية المشاركة مستقبلا فى تداول شهادات الكربون من خلال مساهمة المشروع فى تقليل الانبعاثات والاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة، وتوطين تكنولوجيا تحويل مخلفات السفن إلى RDF فى مصر.

وأشارت فؤاد إلى أن وزارة البيئة فى إطار دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة للدولة، وفى ضوء قانون إدارة وتنظيم المخلفات، تتولى عدد من المهام ومنها إصدار التراخيص المطلوبة فى إطار عدد من الضوابط، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المخلفات على مختلف المستويات كخدمات الجمع والنقل والتدوير، وتحويل المخلفات لطاقة، وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن المشروع باعتباره يندرج تحت المشروعات المتعلقة بإدارة المخلفات سيحظى بمزايا الحوافز الخضراء فى قانون الاستثمار الجديد، وذلك ضمن 4 مجالات هى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تم توفير حوافز خضراء لها لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.

ووجهت الوزيرة بتقديم الدعم اللازم من الوزارة لتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع، للمساهمة فى سرعة البدء الفعلى له، والتركيز على ما سيقدمه من مساهمات فى تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة المخلفات وقانونها، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومساهمته على المستوى العالمى فى تقليل انبعاثات الاحتباس الحرارى، وتحقيق دمج حقيقى للقطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد ممثلى الشركة اليونانية على تطلعهم إلى التعاون مع الجانب المصرى كشركاء فى حماية البيئة من خلال هذا المشروع الذى يعد مشروع للتاريخ لأن قناة السويس الخضراء هى طريق لمستقبل أفضل، مؤكدين تطلعهم لبدء تنفيذ المشروع سريعا حيث سيتم بدء المرحلة الأولى من عمليات جمع المخلفات فى يونيو القادم، مع وضع هدف الوصول إلى صفر مخلفات وبصمة كربونية، وذلك من خلال جمع المخلفات وتدويرها بآليات المعالجة لتحويلها إلى وقود بديل RDF، وتقليل الانبعاثات باستخدام الطاقة المتجددة مما سيحقق أثر إيجابى عاجل على البيئة.

وأضاف ممثلى الشركة أنهم حريصون على بناء القدرات وتدريب الأجيال الناشئة من خلال التعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية والمصرية، والتعاون أيضا مع المدارس والمجتمع المدنى، مؤكدين أن الشراكة الجديدة ستلعب دورا مهما فى منطقة قناة السويس كتعاون مثمر بين اليونان ومصر، حيث تخلق قيمة مضافة بإطلاق خدمة استقبال المخلفات السائلة والصلبة لكافة السفن التى تمر بقناة السويس لأول مرة، لافتين إلى أن الشركة ستسخر خبرتها فى مجال مرافق استقبال الموانيء لمختلف أنواع المخلفات سواء الخطرة وغير الخطرة فى اليونان وشمال شرق أوروبا، وإدارتها بأحدث التكنولوجيات، لتعزيز هذا المشروع الذى يتوقع أن يحقق استثمارات تتعدى 150 مليون على مدار ال 10 سنوات القادمة، من خلال إنشاء العديد من مرافق استقبال السفن المحملة سواء بالمخلفات الخطرة أو غير الخطرة وتحويل هذه المخلفات إلى طاقة، وتطلعهم لإنشاء مرافق استرداد المواد من مخلفات البلاستك والكربون والمعدن والورق لتغذية السوق المحلى ومصانع الاسمنت لاستخدامها فى انتاج طاقة، حيث تهدف الشركة إلى تقديم حلول للوصول إلى صفر مخلفات من مخلفات السفن القادمة من القطاع الشمالى والجنوبى بالقناة.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد شهد منذ شهرين مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية، المالكة لشركة "Antipollution"، ورجل الأعمال المصرى اليونانى "إيريك آدم" من جانب آخر؛ لإنشاء شركة" آنتيبوليوشن إيچبت" شركة مساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، لإضافة خدمة جديدة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية، وتعظيم الاستفادة من المجرى الملاحى لقناة السويس والمنطقة المحيطة، وتتكامل مع جهود الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى بجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.