وزير الرى: دورة تدريبية افتراضية حول إدارة المياه للأغراض غير الزراعية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية بمدينة السادس من أكتوبر عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية فى المناطق الحضرية" بمشاركة 24 متدربا إفريقيا تم ترشيحهم من خلال سكرتارية مجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW من دول: الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، تونس، بنين، الكاميرون، جامبيا، وزامبيا، بالإضافة لـ 50 متدربا من مصر من وزارات الرى والبيئة والإسكان والكهرباء، والتى يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وجامعة تورين الإيطالية، وذلك اعتبارا من أمس ولمدة 5 أسابيع.





كان وزير الموارد المائية والرى قد تلقى تقريرا من رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى المهندس طارق السيد بخصوص انطلاق أول الأنشطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية للمتدربين الأفارقة، تحت مظلة مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe، والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.

وقال الوزير - فى بيان اليوم - إن عقد هذه الدورة التدريبية يأتى فى إطار سعى مصر لدعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة فى مجال المياه، خاصة خلال فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW فى دورتها الحالية لعامى 2023 و2024.

وأضاف أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية أصبح بمثابة مركز إفريقى للتدريب فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe، بالشكل الذى يسهم فى رفع قدرات العاملين بالدول الإفريقية فى مجال إدارة المياه والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

وأوضح الوزير أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى يعد جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وتعمل الوزارة بشكل دائم على تنمية القدرات المؤسسية واللوجيستية للمركز وتحسين جودة التدريب به من خلال دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية فى كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية.

يذكر أن المركز يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر أو فروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا)، حيث يتم عقد حوالى 235 دورة تدريبية بمشاركة حوالى 5500 متدرب سنويا، بالإضافة لحوالى 6 دورات تدريبية بمشاركة 150 من المتدربين العرب والأفارقة سنويا، حيث يقوم بتقديم المادة العلمية المقدمة خلال الدورات التدريبية العديد من المتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وأساتذة الجامعات المصرية فى مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلى - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمى - إعداد الموظف الرقمى)، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها، كما يوفر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الإلكترونى، وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.