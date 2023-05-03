7 مايو.. انطلاق مؤتمر دولى بإعلام القاهرة حول صناعة المحتوى الرقمى

ويشارك فى المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين فى المجال الإعلامى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، ويشمل المؤتمر 11 جلسة بحثية و5 حلقات نقاشية، يتم النقاش فيها حول 58 بحثا ودراسة علمية.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية البارزة.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر العلمى الدولى الـ 28 لكلية الإعلام يناقش عددا من الموضوعات حول استراتيجيات تسويق المحتوى الإعلامى الرقمى، وصناع المحتوى الإعلامى وأساليب مواجهته، وتكنولوجيا الإعلام الرقمى وصناعة المحتوى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى صناعة المحتوى الإعلامى، والاتجاهات البحثية فى مجال الإعلام الرقمى، والمنصات الرقمية وتأثيراتها، والإعلام الرقمى فى ضوء الضوابط الأخلاقية، بالإضافة إلى عرض عدة تجارب عربية ودولية حول صناعة المحتوى الإعلامى الرقمى.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على التحديات الجديدة التى تواجه صناعة المحتوى الإعلامى فى ظل الثورة التقنية الهائلة للذكاء الاصطناعى، ويوسع آفاق النقاش حول التحولات المتسارعة التى تشهدها هذه الصناعة بمفهومها الشامل، مؤكدا أن التطبيقات الذكية فى كتابة المادة الإعلامية وتصميم المحتوى المرئى والمسموع سيحدث أثرا كبيرا على مستقبل الإعلاميين والمؤلفين وكتاب المحتوى.
وقالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يستشرف آفاق المستقبل الإعلامى وتحدياته، ويقدم رؤى علمية وعملية لمواجهة تلك التحديات محليا وعالميا وفق استراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030، مضيفة أن كلية الإعلام تركز فى اختيار موضوعات مؤتمراتها العلمية على مواكبة الأحداث على مستوى العالم لتقديم رؤية متميزة سابقة لعصرها.
وأضافت عميدة كلية الإعلام، أن الكلية اتخذت وبدعم كامل من إدارة الجامعة كل الإجراءات واستكملت استعدادتها لعقد مؤتمر يناقش أخر التحديات المعاصرة، إيمانا من الجامعة والكلية بخطورة العمل الإعلامى وما يفرضه من تحديات تحتاج مواجهتها إلى رؤى أهل الاختصاص أكاديميا ومهنيا، وهو ماتقدمه فعاليات هذا المؤتمر.
كما أوضحت الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، أن محاور المؤتمر تعكس مدى الانفتاح العلمى داخل كلية الإعلام على مختلف المدارس البحثية والعلمية فى العالم للوصول إلى أفضل الرؤى لمواجهة التحديات المستقبلية للإعلام فى ظل تنامى الثورة التكنولوجية فى مختلف وسائل الإعلام، وفى ضوء المتغيرات الدولية والاقليمية المتلاحقة، بما يفرض العمل للوصول إلى رؤى متعددة تتلاقى فى هدف واحد وهو القدرة على مواجهة التحديات وصولا لمستقبل إعلامى أفضل، وهو مايتضح فى حجم المشاركة لباحثين وخبراء مصريين وعرب وأجانب، فى حوار علمى يستهدف وضع روشتة لمواجهة التحديات.
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