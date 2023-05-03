وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال يبحثان تنمية إنتاج وصناعة القطن

جدة - نرمين السيد - وأكد القصير أن دعم المزارع يأتى على أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، نظرا لدوره الهام فى تحقيق الأمن الغذائى، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.

وأشار وزير الزراعة، الى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان، لشراء الأقطان من المزارعين، والذى يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح، فى إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.



وأضاف الوزير انه تم توفير كمية من تقاوى القطن تكفى لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية فى مختلف المحافظات، فى إطار الخريطة الصنفية للمحصول، وجميعها أصناف ذات انتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتى تمتاز بها مصر.

وفى سياق متصل، أكد وزير الزراعة أهمية التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التى تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الانتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ان المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة وصولا إلى تطوير المنتج النهائى من الملابس والتسويق لماركات جديدة مثل "نيت" والتى بدأت تستحوذ على نسبة سوقية من حجم التجارة وتم تصديرها إلى العديد من الدول، مشيرا ان التطوير يشمل مراحل الصباغة والتجهيزات وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع احدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة والمستخدمة فى تطوير المصانع.



وأضاف الدكتور عصمت ان وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بتنفيذ خطة للتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة تدريجيا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والتى تقوم باجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، والتى تستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليا لتقليل فاتورة الاستيراد نظرا للاستخدامات الكثيرة له فى صناعة الاقمشة والمنسوجات المختلفة.

ومن ناحيته، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعى وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الإستيراد.

وأشاد بالتعاون مع وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على التعاون والتكامل الصناعى لتنفيذ رؤية مصر 2030 وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية، تحت شعار "صنع فى مصر".



وأوضح أن مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال الإستفادة من القدرات التصنيعية بالعربية للتصنيع لتطوير وتحديث الآلات الزراعية المستخدمة فى الزراعة بما يخدم المنظومة الزراعية وسبل ترشيد استخدام المياه , وكذلك التعاون فى مجال تطوير الصناعات التحويلية العديدة المرتبطة بخطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع.