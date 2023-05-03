أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، وبحضور ممثلى وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة فى مصر، لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى المقرر عقدها داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

القاهرة

يعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الرابعة عصرا بديوان عام الوزارة، للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2023.

الرياض

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامى اجتماعا طارئا، بمقر الأمانة العامة للمنظمة فى جدة؛ لمناقشة تطورات الأوضاع فى السودان، وذلك بناءً على دعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامى، حيث يعكس الاجتماع الطارئ اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية فى السودان وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها.

دبى

تنطلق فعاليات قمة قادة الإعلام فى الشرق الأوسط 2023 التى تعقد بشراكة استراتيجية بين الاتحاد العالمى للصحف وناشرى الأنباء "وان-إيفرا" ومدينة دبى للإنتاج التابعة لمجموعة "تيكوم" وتستمر يومين فى دبى، وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "تعزيز مشاركة الرأى العام"، حيث تجمع خبراء الإعلام والقيادات الفكرية فى المنطقة والعالم لتبادل الرؤى والتوقعات والتوصيات الرئيسية حول مستقبل وسائل الإعلام الإخبارية وأحدث التوجّهات فى قطاع الأعمال على الصعيدين الإقليمى والدولى.

نيقوسيا

خلال زيارته إلى باريس، يعقد الرئيس القبرصى نيكوس كريستودوليدس اجتماعا مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون لبحث عدد من القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.

بروكسل

تقترح المفوضية الأوروبية، قانونًا لدعم إنتاج الذخيرة فى أوروبا لدعم تكثيف وتسريع تصنيع الذخيرة فى أوروبا وتوسيع نطاقه لحاجة أوكرانيا إليها، كما يشمل الاقتراح تمويل الاتحاد الأوروبى بمبلغ 500 مليون يورو وهذا يضيف ما يصل إلى حوالى 1 مليار يورو فى المجموع من التمويل المشترك للدول الأعضاء.

القاهرة

تعقد الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم مؤتمرها السنوى، بحضور أساتذة وأطباء القلب والأوعية الدموية فى مصر والعالمين العربى والدولى؛ لاستعراض أحدث الأبحاث العلمية والدراسات بشأن كل أمراض الضغط وعلاجها وأسبابها وكذلك أحدث الأدوية بهذا الصدد، من خلال حلقات نقاشية وورش عمل.

الإسكندرية

تنظم كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، مؤتمرها العلمى السادس، ويتم خلال جلساته، التى تستمر ليومين، مناقشة 31 بحثًا حول عدد من الموضوعات والقضايا المهمة المتعلقة بالاقتصاد.