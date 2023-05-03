259 قرار علاج على نفقة الدولة.. جهود اللجنة الطبية العليا خلال أبريل 2023

جدة - نرمين السيد - تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء خلال أبريل الماضى، وذلك من خلال تقرير مفصل قدمه المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الدكتور حسام المصرى.





وأثنى مدبولى على الدور الذى تؤديه اللجنة الطبية العليا، بالتعاون المثمر والتنسيق الفعال مع غيرها من المؤسسات المعنية؛ لتقديم العديد من الخدمات والبرامج، الهادفة إلى توسيع نطاق المستفيدين والوصول إلى المستحقين.

وفى مستهل التقرير، لفت رئيس اللجنة إلى أنه تم إنشاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بقرار رئيس مجلس الوزراء عام 2016، بهدف البت فى طلبات قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتم ضم وحدتى الرصد والتدخل السريع فى عام 2021؛ تعزيزا للتواصل المباشر مع المواطنين، مشيرا إلى تعاون اللجنة مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الطبية لتحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة، وتجرى اجتماعات دورية فيما يخص هذا الشأن.

وأوضح الدكتور حسام المصرى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات قد استجابت، خلال أبريل الماضى، لعدد 784 استغاثة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وإجراء الكشف الطبى على 2462 مواطنا بمحافظة بنى سويف، إلى جانب توزيع 492 نظارة طبية بمحافظة شمال سيناء من خلال القوافل الطبية التى تم إطلاقها على مدار الشهر بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية.

وأكد رئيس اللجنة أن الاستجابات شملت صدور 259 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجا، وإصدار 20 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، فضلا عن تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 141 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 206 استغاثات تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 58 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأعلن الدكتور حسام المصرى عن تدشين الصفحة الرسمية للجنة على موقع "فيسبوك" بعنوان "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات"، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين.

ومن خلال التقرير أيضا، أوضح المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء الخدمات التى تقدمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بشكل مباشر للمواطنين، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون والتنسيق مع وزارتى الصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى، وهيئة الدواء، ويأتى على رأسها توجيه المواطنين للحصول على الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية، ودراسة قرارات العلاج على نفقة الدولة المقدمة إلى اللجنة ومنها الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، الجاما نايف وجلسات علاج الأورام، وزراعة النخاع، بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج الدوائى وفقا لبروتوكولات التأمين الصحى ونفقة الدولة.

ونوه الدكتور حسام المصرى، فى الصدد ذاته، بأن اللجنة تقوم برصد الشكاوى والاستغاثات الطبية والتى يتم نشرها عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بصفة دورية؛ ويتم التواصل مع الحالات جميعها، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة، والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وفى ختام التقرير، أكد المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء أن التحركات الحالية للجنة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.