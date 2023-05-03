«القاهرة الجديدة» تكرم الموظف المثالى عن شهر أبريل 2023

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وجاء ذلك انطلاقا من حرص جهاز مدينة القاهرة الجديدة على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد، وحرصا على مواكبة سياسة الدولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين.
وأشار المهندس عبدالرؤوف الغيطى، إلى أنه تم تكريم المهندسة رشا محمد ماهر، والمهندسة شرين عصام الدين، بإدارة التراخيص بجهاز المدينة كموظفتين مثاليتين عن شهر أبريل 2023، مؤكدا أن الإدارة الحديثة تنطلق دائما من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه فى خدمة السكان والمدينة.
وأضاف الغيطى أن التكريم للموظف المثالى سيكون شهريا بشكل دورى ليكون حافزا للعاملين بالجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لإرضاء أهالى المدينة فيما يتعلق بتقديم الخدمات لهم، والارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وجعل مدينة القاهرة الجديدة فى مقدمة المدن الجديدة دائما.
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