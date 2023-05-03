مليار و842 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف فى 10 أشهر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من 1 أبريل الماضى حتى 30 من نفس الشهر بلغ 190.778.865 جنيه، بزيادة قدرها 9.992.072 جنيه، بنسبة تقدر بنحو 5.5% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضى 2021 - 2022.





وقال وزير الأوقاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 30 أبريل 2023 بلغ 1.842.636.703 جنيه، بزيادة قدرها 232.430.910 جنيه، بنسبة تقدر بنحو 14.4% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2021 - 2022، وبزيادة قدرها 444.823.096 جنيه، بنسبة قدرها 31,8% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2020 - 2021. يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير إيرادات هيئة الأوقاف وحسن استثمار أصول الوقف.

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