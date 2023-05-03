نشاط الرئيس السيسى يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "توافق مصرى كينى على ضرورة حل الأزمة السودانية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" فى صفحتها الأولى أن الرئيس السيسى تلقى أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الكينى ويليام روتو.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيسين تباحثا حول آخر تطورات الأزمة فى السودان، حيث توافقت الرؤى فى هذا الصدد على مواصلة بذل الجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، مع دعم مساعى الحوار السلمى واستئناف المرحلة الانتقالية، بما يؤدى إلى حقن دماء الشعب السودانى الشقيق وتجنيبه المخاطر الهائلة للنزاع إنسانيا واقتصاديا، وصولا إلى تحقيق تطلعاته فى المستقبل الآمن المستقر، وتعزيز مسار التنمية والبناء.

وتم أيضا خلال الاتصال مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا فى مختلف المجالات، خاصة على صعيد التبادل التجارى، وكذلك الاستثمارات المصرية فى القطاعات الحيوية فى كينيا لدعم جهودها التنموية.

كما اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما تدعيم العمل الإفريقى المشترك، فى ضوء الدور الحيوى لمصر وكينيا فى هذا الصدد.

كما أبرزت صحيفة "الجمهورية" حوار الرئيس السيسى أمس مع رئيس التحرير الدولى لصحيفة "أساهى" إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعـرقها، وذلك على هامش زيــارة رئيس وزراء اليابان «فوميو كيشيدا» لمصر خلال الفترة من 29 أبريل إلى الأول من مايو الجارى.

وأكــد الرئيس السيسى على موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، مشيرا إلــى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل فى شئون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعـــرض مــوقــف مصر من التطورات فى السودان، موضحا الجهود التى تبذلها مصر لــوقــف وتثبيت إطـــلاق الــنــار وتهيئة المــنــاخ للحوار السلمى واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السودانى الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الحوار تطرق إلى عدد من الموضوعات منها الــعــلاقــات

المــصــريــة اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين فى تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة.

كما أكد الرئيس حرص مصر واليابان عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الـثنائى فى مختلف المجالات، وأشاد بقوة العلاقات بين الدولتين وأطــر التعاون القائمة بينهما فى مجال التنمية.

كما نوه الرئيس إلــى التنسيق الجارى بين مصر واليابان فى إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الـــدول السبع الصناعية الــكــبــرى، لإيــجــاد حــلــول وتــســويــات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حاليا، وعلى رأسها الأزمــة الروسية الأوكرانية، وأزمــات الغذاء والطاقة والتمويل.

وفى الشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "اليوم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى"، أن فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى تنطلق اليوم بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

ونقلت الصحيفة عن المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشــوان قوله فىى تصريحات إنه استمرارا لتأكيد حق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطنى، تمت دعوة ممثلى وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة فى مصر، لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى المقرر عقدها اليوم داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأكدت إدارة الحوار أن الحوار يعد بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، شارك بها كافة فئات الشعب المصرى على طاولة واحــدةـ لمناقشة العديد من ى القضايا والمقترحات المقدمة؛ بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصرى، وتكون بمثابة خطوة فارقة فى مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وتحت عنوان "مدبولى: سرعة تسلم المبانى الخدمية المنفذة بمبادرة حياة كريمة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء شدد على سرعة تسلم المبانى الخدمية التى تم تنفيذها فى إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى وذلك بهدف تشغيلها واستفادة السكان بها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استعراضه، الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعدادات المرحلة الثانية، فى اجتماع عقده أمس بحضور المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عبد العظيم، العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، المكتب الاستشارى المسؤول عن متابعة المشروع، والمهندس أحمد رمضان، مدير عام المشروعات لمبادرة "حياة كريمة" بالشركة، والمهندس علاء الزناتى، من شركة "دار الهندسة".

من جانبها، أشارت المهندسة راندة المنشاوى، إلى أنه تم بالفعل تجهيز جزء كبير من الأراضى المقرر استخدامها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بغرض تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور أحمد عبد العظيم عرض، تقريرا حول الموقف التنفيذى بالمرحلة الأولى من المبادرة والإجراءات التى يتم اتخاذها لدفع سير العمل بمشروعات المبادرة بالمحافظات المستهدفة، لضمان التنفيذ وفق البرامج الزمنية المقررة، وتشمل المرحلة الأولى 1477 قرية فى 20 محافظة بأنحاء الجمهورية. كما استعرض ملخصا حول الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.

وتحت عنوان "الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع اليمن"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى التقى الفريق الركن محسن محمد حسين الداعرى وزير دفاع اليمن والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وأوضح أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجالات التعاون العسكرى، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد وزير دفاع اليمن، بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وفى الشأن التعليمى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. رضا حجازى وزيــر التربية والتعليم والتعليم الفنى، يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استعدادات الــوزارة النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الــدراسى 2022-2023 واستعراض الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتأمين الامتحانات وطمأنة أولياء الأمور والطلاب بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة بين الطلاب.

وتحت عنوان "3 يونيو بدء امتحانات الفصل الثانى بجامعة الأزهر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر أعلن استعداد كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لامتحانات الفصل الدراسى الثانى التى تبدأ السبت 3 يونيو القادم وتنتهى الخميس 29 من الشهر ذاته، بينما تبدأ امتحانات التصفية للفرق النهائية السبت الموافق 2 سبتمبر المقبل.