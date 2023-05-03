طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى فى القاهرة 31 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 08:23 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18

والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18

ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18

وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18

وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19

وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20.