تحويلات مرورية تزامنا مع أعمال الغلق الكلى لـ محور صلاح سالم

ةبدأت أعمال الغلق بالاتجاه القادم من ميدان حسن الأنور اتجاه كوبرى السيدة عائشة بالوصلة من وحدة تراخيص عين الصيرة وحتى محطة وقود التعاون، لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق، على أن تستمر مدة تنفيذ تلك الأعمال 45 يومًا ليلًا ونهارًا.
وتستلزم هذه الأعمال إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
القادم من ميدان حسن الأنور استكمال السير بمحور صلاح سالم "التوسعة المستحدثة" ثم يمينًا خلف نادى الأبطال للقوات المسلحة "الطريق المستحدث" اتجاه شارع عين الحياة، والدوران والعودة من أسفل كوبرى متحف الحضارة اتجاه صلاح سالم وكوبرى السيدة عائشة.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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