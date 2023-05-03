بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات

جدة - نرمين السيد - وقع المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذة الدكتورة شادن معاوية حنفى رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات فى مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية والمجالات المتعلقة بدعم وتعزيز الجانب الأكاديمى فى المجالات الدراسية.





جاء ذلك فى حضور وفد من قيادات النيابة الإدارية، وشمل كلٍ من المستشار عبد الناصر خطاب - مدير مكتب فنى رئيس الهيئة للفحوص وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار حافظ عباس – مدير إدارة التفتيش القضائى وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبد الرؤوف موسى – رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد الحسينى - عضو مركز الدراسات والبحوث الفنية، والمستشار جعفر عبد الرحمن - مدير إدارة التحول الرقمى، والمستشار عمرو الخرجاوى - وكيل إدارة النيابات، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد حسين - مكتب رئيس الهيئة.

هذا، ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول التعاون بين الطرفين فى كافة المجالات المتعلقة بدعم وتعزيز الجانب الأكاديمى فى المجالات الدراسية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والإصدارات فى مجال التعليم والبحث والنشر العلمى، وكذا التعاون فى مجال صقل المهارات العلمية عن طريق تنفيذ ملتقيات وندوات ومؤتمرات وورش عمل، وعقد دورات تدريبية بين الطرفين، وتقديم الاستشارات القانونية والإدارية بكافة أنواعها.

وعلى هامش الزيارة التقى المستشار عدلى جاد، بطلاب كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات واستهلت كلمته بالترحيب بالحضور، وقام بتعريفهم بالنيابة الإدارية كأحد الهيئات القضائية وما تقوم به من دور بالغ الأهمية فى مكافحة الفساد، وما يقوم به عضو النيابة من إرساء التقاليد القضائية الراسخة فى العمل خلال أدائهم لرسالتهم السامية، وبما ينعكس على حسن معاملتهم للمتقاضين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، بوصفهم شباب الغد وقضاة المستقبل، ليكونوا عنوانًا لهيئتهم القضائية العريقة التى سينتسبون إليها ورمزًا لإعلاء سيادة القانون.

وفى ختام اللقاء، قام كل من المستشار عدلى جاد، والأستاذة الدكتورة شادن معاوية حنفى، بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات.