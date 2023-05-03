مادويكي يسجل هدف البلوز الأول فى مرمي أرسنال بالدقيقة 65 "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 12:30 صباحاً - سجل نوني مادويكي لاعب فريق تشيلسي هدف التقليص الأول ضد أرسنال لتصبح النتيجة 1-3 في المباراة المقامة بينهما حالياً بملعب "الإمارات" فى ختام منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

ويحتل فريق أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 75 نقطة خلفًا لمانشستر سيتي المتصدر برصيد 76 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي فى المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.أرسنال ضد تشيلسي

ويدخل فريق أرسنال مباراة اليوم رافعًا شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل استعادة صدارة الدوري الإنجليزي التى خطفها مان سيتي بعد فوزه على فولهام 2-1 أمس الأول الأحد في نفس الجولة.

بعد تصدر متتالٍ لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي من جانب أرسنال، نجح السيتي فى اعتلاء قمة البريميرليج لينافس بقوة على حصد اللقب هذا الموسم، مع العلم بأن السيتيزنز لديه جولتين مؤجلتين في المسابقة وحال الفوز بهما سينفرد بالصدارة وحيدًا.

يستهدف الجانرز العودة للإنتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي، خاصة وأنه لم يحقق الفوز خلال أخر 4 جولات في المسابقة بعد التعادل في 3 مباريات على التوالي والخسارة الأخيرة أمام مان سيتي بنتيجة 1-4.أرسنال ضد تشيلسي

وبات أرسنال مطالبًا بتحقيق الفوز فى الـ 5 جولات المتبقية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتظار تعثر مان سيتي من أجل تحقيق حلم المدفعجية بالحصول على لقب البريميرليج الغائب عن خزائن الجانرز منذ موسم 2003-2004.

على الجانب الآخر، يتطلع فريق تشيلسي للخروج من عنق الزجاجة بالفوز على أرسنال في مباراة اليوم، والابتعاد عن منطقة وسط جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويمر فريق تشيلسي بفترة غير مستقرة على مستوى النتائج فى الجولات الماضية بالدوري الإنجليزي، فلم ينجح فى تحقيق الفوز خلال آخر 6 مباريات على التوالى، بالخسارة في 4 مباريات وتعادلين.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: بنجامين وايت، جاكوب كيوير، جابريل ماجالاش، أولسكندر زينيتشينكو.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، جورجينو، أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، ليوناردو توسارد.

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، فوفانا، سيلفا، تشيلويل.

خط الوسط: كوفاسيتش، انزو فيرنانديز، نجولو كانتي.

خط الهجوم: ستيرلينج، أوباميانج، مادويكي.