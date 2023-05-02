بفوز مثير على أوساسونا.. برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:28 مساءً - فوزا ثمينا حق فريق برشلونة الإسبانى على نظيره أوساسونا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن مواجهات الجولة 33 من منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-23.

برشلونة ضد أوساسونا

أحرز جوردي ألبا هدف الفوز لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

وفشل برشلونة فى هز شباك أوساسونا خلال الـ45 دقيقة الأولى من المباراة، على الرغم من طرد خورخي هيراندو مدافع أوساسونا فى الدقيقة 27 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل برشلونة ضد أوساسونا، كالتالى..

تير شتيجن – كوندي - أراوخو – كريستنسن - بالدي - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - جافي - رافينها – ليفاندوفسكي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الوصيف ريال مدريد، بينما يحتل أوساسونا المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، للمضي قدمًا نحو التتويج بلقب الليجا في الموسم الحالي.

وحقق برشلونة، صاحب الأرض ومتصدر جدول الترتيب، الفوز على ريال بيتيس في الجولة الماضية برباعية دون رد، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه.