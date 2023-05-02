ضياء رشوان: افتتاح للحوار الوطنى بطريقة تليق بمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:27 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن غدا مجرد إعلان بدء الحوار الوطنى وجلساته، وافتتاحه سيكون ضخم بأرض المعارض بمدينة نصر، وأشكر الأكاديمية الوطنية للتدريب لأنها استضافتنا لمدة سنة كاملة .

وأضاف ضياء رشوان، خلال حواره مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الجلسات ستعقد وجلسات اللجان في مقر مركز المؤتمر بأرض المعارض، وغدا سيكون افتتاح يليق بهذا البلد وبالدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع ضياء رشوان: سيكون هناك 4 أقسام للجلسة الافتتاحية ، تتضمن كلمات لممثلي أحزاب ونقابات مهنية وعمالية ومجتمع أهلى وشخصيات عامة ومفرج عنهم من السجون، وعرض للمحاور الثلاثة ومناقشة مع مقررى اللجان حول ما ستدور حول هذه الجلسات.