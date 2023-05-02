جدة - نرمين السيد - وفى تقليد متبع استقبل المطار الطائرة برش المياة Water Salute تعبيرا عن الترحيب بالطائرة الجديدة وقام فريق العمل بالمطار باستقبال الركاب وتسهيل إجراءات الوصول وتقديم التحية وتمنياتهم بقضاء رحلة سعيدة بشرم الشيخ. و يذكر أنه من المقرر تسيير الرحلة بواقع مرة أسبوعيا وذلك بهدف تنشيط السياحة القادمة لمصر من جهات جديدة بالموسم الصيفى الحالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدايات مبشرة لموسم سياحى صيفى بمطار شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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