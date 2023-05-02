الخارجية تحدد نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلحاقًا بالبيانات السابقة الصادرة عن الوزارة وآخرها فى 29 أبريل الماضى، ضرورة توجه المصريين الراغبين فى العودة من السودان إلى مصر إلى نقاط التجمع والإجلاء.





وحددت وزارة الخارجية، نقاط التجمع التالية من أجل عمليات الإجلاء: وهى : 1- القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى بورتسودان.

2- معبر قسطل "إجلاء برى".

3- معبر أرقين "إجلاء برى".

هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية فى تلقى اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866

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