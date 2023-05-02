بدء عزاء مصطفى درويش بمسجد الشرطة.. وإدوارد أول الحاضرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 08:32 مساءً - يقام حاليا عزاء الفنان مصطفي درويش الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 43 عاما، بسبب توقف عضلة القلب، وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة بالشيخ زايد، ويستقبل أشقاؤه المعزيين، وكان أول الحضور الفنان إدوارد.

يذكر أنه شيعت أمس جنازة مصفى درويش من مسجد الحصري بـ 6 أكتوبر، وسط حضور فني وجماهيري كبير، منهم الفنان آسر ياسين ودياب أحمد داوود وعلا رشدى وإسلام إبراهيم وهنادى مهنا ومحمود حافظ وغيرهم .

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التلفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عمل درامى خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.