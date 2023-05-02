ناقشا تطورات الوضع فى السودان.. تفاصيل اتصال شكرى ونظيره الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزير الأمريكى استهل اللقاء بتقديم العزاء لحكومة وشعب مصر فى وفاة عضو السفارة المصرية فى الخرطوم محمد الغراوى، مثنياً على التضحيات التى يقدمها أعضاء السلك الدبلوماسى العاملين فى السودان فى ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة.

كما قدم وزير الخارجية الأمريكى الشكر لمصر على استقبالها لعشرات الآلاف من المواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود، مؤكداً على استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم لمصر لتسهيل اضطلاعها بهذه المهمة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى وقف مطول ومستدام لإطلاق النار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها داخل السودان، حيث استعرض الوزير الأمريكى الجهود التى تبذلها الولايات المتحدة فى هذا الشأن بالتعاون مع أعضاء الآليتين الثلاثية والرباعية المعنيتين بالسودان، كما حرص الوزير شكرى على تناول الجهود التى تقوم بها مصر فى إطار كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى، ومن خلال اتصالاتها المباشرة مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً من أجل تحقيق ذات الهدف.

وأضاف السفير أبو زيد، أن سامح شكرى أكد خلال الإتصال على أهمية عدم تدخل أطراف خارجية فى تأجيج الصراع القائم فى السودان، وبما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الذين تتعرض حياتهم للمخاطر نتيجة استمرار النزاع المسلح، وهو الأمر الذى كان محل اتفاق من الجانب الأمريكى، وفى نهاية الاتصال اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة.