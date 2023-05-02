غداً.. انطلاق قناة اكسترا لايف أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة لنقل فعاليات جلسات الحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 07:31 مساءً - تنطلق قناة إكسترا لايف غداً الأربعاء مع بدء فعاليات جلسات الحوار الوطني، وهي تعد أحد اصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتكون مهمتها بشكل رئيسي نقل فعاليات جلسات الحوار الوطني بكل التفاصيل والمناقشات التي تشهدها الجلسات الحوارية بين مختلف القوي السياسية والحزبية. وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء مساحة لكل القوى السياسية والحزبية للحوار الوطني من أجل الوصول إلي رؤي مشتركة تخدم الصالح العام للدولة المصرية

تردد قناة اكسترا لايف