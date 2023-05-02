وزير التعليم: لن نسمح بأى حالات غش خلال الامتحانات

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك للاطمئنان على انضباط سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، واستعراض الإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح وإسماعيل جاتو وكيل المديرية.
وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات، وموقف استراحات المعلمين والانتهاء من تجهيزها، موجها بإجراء امتحانات منضبطة، كما شدد على ضرورة انتظام وانضباط سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.
وقد وجه الوزير أيضا بالاهتمام بالأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية، مشيرًا إلى أنه تم فى هذا الإطار توجيه كل مديرية تعليمية بتخصيص فريق مسرحى لتنفيذ عرض مسرحى فنى للطلاب، وذلك تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة فى هذا المجال التابعة لكل مديرية، مع اختيار نص مناسب للعرض.
كما أشاد الوزير بمجموعات الدعم بالمحافظة، مؤكدا أن فلسفة تنفيذ هذه المجموعات تستند إلى تحسين مستوى الطلاب الدراسى والتخفيف عن كاهل الأسرة، ومشددا على الاستدامة فى تنفيذها، وبدء كل إدارة تعليمية فى تحديد أماكن مناسبة لتلقى المجموعات، والإعلان عن أسماء المعلمين، وكذلك على أهمية وصول هذه المجموعات للإدارات النائية فى المحافظة.
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