انطلاق قناة إكسترا لايف أحدث إصدارات المتحدة لنقل فعاليات الحوار الوطنى غدا

جدة - نرمين السيد - تنطلق قناة إكسترا لايف، غدا الأربعاء، مع بدء فعاليات جلسات الحوار الوطنى، وهى تعد أحد إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتكون مهمتها بشكل رئيسى نقل فعاليات جلسات الحوار الوطنى بكل التفاصيل والمناقشات التى تشهدها الجلسات الحوارية بين مختلف القوى السياسية والحزبية .





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