شكرى يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكى لبحث هدنة ممتدة فى السودان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، تناول الاتصال تطورات الوضع فى السودان، وسبل دعم وتعزيز فرص الوصول إلى هدنة ممتدة ووقف مستدام لإطلاق النار.

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