عاجل- السيسى يبحث مع نظيره الكينى تطورات الأزمة فى السودان‎‎

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تباحثا حول آخر تطورات الأزمة فى السودان، حيث توافقت الرؤى فى هذا الصدد على مواصلة بذل الجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، مع دعم مساعى الحوار السلمى واستئناف المرحلة الانتقالية، بما يؤدى إلى حقن دماء الشعب السودانى الشقيق وتجنيبه المخاطر الهائلة للنزاع إنسانيا واقتصاديا، وصولا إلى تحقيق تطلعاته فى المستقبل الآمن المستقر، وتعزيز مسار التنمية والبناء.

وتم أيضا خلال الاتصال مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا فى مختلف المجالات، خاصة على صعيد التبادل التجارى، وكذلك الاستثمارات المصرية فى القطاعات الحيوية فى كينيا لدعم جهودها التنموية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما تدعيم العمل الإفريقى المشترك، فى ضوء الدور الحيوى لمصر وكينيا فى هذا الصدد.