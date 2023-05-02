وزير التعليم يتفقد مجموعات الدعم للشهادتين الإعدادية والثانوية بمطروح

وأجرى الدكتور رضا حجازى حوارا مع الطلاب حول آرائهم وكيفية الاستفادة من مجموعات الدعم، مؤكدا أن تنفيذ هذه المجموعات من أجل تقديم الدعم؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، وذلك بمقابل مادى مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.
وأشادت الطالبات المشاركات بمجموعات الدعم وما تقدمه لهن من فهم المعلومات والإلمام بالمناهج، كما أشرن إلى أنهن تعرفن على هذه المجموعات من خلال القوائم التى تم نشرها داخل المدارس بأسماء المعلمين، والجداول للمواد.
وعقب ذلك، تفقد الدكتور رضا حجازى، مجموعات الدعم للمرحلة الإعدادية بالمقر الدائم للعمد والمشايخ بالمحافظة، حيث اطمأن الوزير من الطالبات على مدى استفادتهن من هذه المجموعات وما تقدمه لهن من خدمة متميزة.
وأشاد الوزير بدور المحافظة فى تفعيل مجموعات الدعم المدرسى لصالح الطلاب والمعلمين، موجها المديرية بأهمية الاستدامة فى تنفيذها من أجل صالح الطلاب.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشؤون المديريات، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعمرو شحاتة، مدير مديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح.
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