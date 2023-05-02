سامح شكرى وجوزيب بوريل يبحثان جهود وقف إطلاق النار فى السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 05:23 مساءً - تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالًا، مساء اليوم الثلاثاء، من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان.

وكشف السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول الجهود المبذولة والاتصالات الجارية حتى تاريخه بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق.

وتطرق الاتصال إلى الأوضاع الإنسانية في السودان وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر.

من جانبه، أعرب المسئول الأوروبي عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر منذ اليوم الأول للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بالإضافة إلى الجهود التي اضطلعت بها في استقبال وتسهيل إجلاء الآلاف من مواطني الدول الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها، بالإضافة إلى استضافتها للمواطنين السودانيين.

واتفق الطرفان في نهاية الاتصال على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار جهود التوصل لحل للأزمة.