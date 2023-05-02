الصحة: إتاحة الخدمات الطبية للمصريين العائدين والأشقاء النازحين من السودان

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى أبو سمبل، ومعبر آرقين البرى الدولى، وموقف كركر، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.





تأتى زيارة وزير الصحة والسكان، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمصريين العائدين، والأشقاء النازحين من أحداث دولة السودان الشقيق، فى إطار حرص مصر على سلامة أبنائها العائدين من السودان، وتأكيدا على دور مصر الإقليمى فى القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطمئن على الخدمات المقدمة للمرضى فى مستشفى أبوسمبل، حيث تفقد غرف المرضى، والصيدلية، والمعمل، وقسمى الاستقبال، والرعاية المركزة، كما تفقد العيادات المتنقلة، وسيارات الإسعاف، وفرق الطب الوقائى، وعيادات الحجر الصحى، بمعبر آرقين، وموقف كركر، ووجه بالمتابعة المستمرة لضمان توافر كافة الأدوية والتطعيمات وإتاحة جميع الخدمات الطبية للعائدين من السودان، كما اتفق مع المحافظ على توفير كافة الاحتياجات الفعلية لمستشفى أبوسمبل.

وقال عبدالغفار إن الوزير التقى عددا من المصريين العائدين، والأشقاء النازحين من السودان، الذين أشادوا بدور مصر الوطنى والقومى، حيث أكد الوزير اهتمام ورعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكافة أجهزة الدولة المصرية، لتخفيف المعاناة وسرعة التعامل مع مستجدات الأحداث.

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالى عدد الحالات التى تم إحالتها للمستشفيات بلغ 74 حالة، خرج منهم 59 حالة، بعد تلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما عدا 14 حالة، بينهم 3 حالات فى العناية المركزة.

وأضاف عبدالغفار أن فرق الوقائى التابعة للوزارة قامت بتطعيم 1045 طفل ضد شلل الأطفال، كما تم تطعيم 412 أخرين ضد الحصبة والحصبة الألمانى، مضيفا أن العيادات المتنقلة قدمت خدماتها للقادمين عبر منفذى قسطل وأرقين، وموقف كركر لـ3909 حالات، إضافة إلى 442 حالة تلقوا الخدمة الطبية فى عيادات الحجر الصحى، فيما قدمت سيارات الإسعاف خدماتها لـ62 حالة.