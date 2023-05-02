شكرى يتلقى اتصالا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالاً مساء اليوم السبت من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية فى السودان.





وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول الجهود المبذولة والاتصالات الجارية حتى تاريخه بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب السودانى الشقيق، كما تم التطرق إلى الأوضاع الإنسانية فى السودان وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المسئول الأوروبى أعرب من جانبه عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر منذ اليوم الأول للتوصل لوقف لإطلاق النار فى السودان، بالإضافة إلى الجهود التى اضطلعت بها فى استقبال وتسهيل إجلاء الآلاف من مواطنى الدول الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها، بالإضافة إلى استضافتها للمواطنين السودانيين، وقد اتفق الطرفان فى نهاية الإتصال على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة فى إطار جهود التوصل لحل للأزمة.

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