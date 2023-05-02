وزير التربية والتعليم يتفقد مجموعات الدعم للشهادتين الإعدادية والثانوية بمحافظة مرسى مطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 04:26 مساءً - تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعات الدعم للشهادة الثانوية بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بمكتبة مصر العامة فى إطار زيارته للمحافظة.

وقد أجرى الدكتور رضا حجازي حوارا مع الطلاب حول آرائهم وكيفية الاستفادة من مجموعات الدعم، مؤكدا أن تنفيذ هذه المجموعات من أجل تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأشادت الطالبات المشاركات بمجموعات الدعم وما تقدمه لهن من فهم المعلومات والإلمام بالمناهج، كما أشرن إلى أنهن تعرفن على هذه المجموعات من خلال القوائم التى تم نشرها داخل المدارس بأسماء المعلمين، والجداول للمواد.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور رضا حجازى مجموعات الدعم للمرحلة الإعدادية بالمقر الدائم للعمد والمشايخ بالمحافظة، حيث اطمأن الوزير من الطالبات على مدى استفادتهن من هذه المجموعات وما تقدمه لهن من خدمة متميزة.

وأشاد الوزير بدور المحافظة فى تفعيل مجموعات الدعم المدرسى لصالح الطلاب والمعلمين، موجها المديرية بأهمية الاستدامة فى تنفيذها من أجل صالح الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح.