شكرى يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس النواب الأمريكى غدا

جدة - نرمين السيد - يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، بكيفن مكارثى رئيس مجلس النواب الأمريكى، غدا الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية.



جدة - نرمين السيد - يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، بكيفن مكارثى رئيس مجلس النواب الأمريكى، غدا الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية. ومن المقرر أن يعقد شكرى ورئيس مجلس النواب الأمريكى، جلسة مباحثات مشتركة.

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